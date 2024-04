Europee - Sgarbi candidato con FdI | Scelta di Melon - Donzelli e La Rus -a, ho una dote di voti riconoscibili

AGI - Vittorio Sgarbi sarà candidato alle elezioni europee con Fratelli d'Italia. Lo dice all'AGI lo stesso critico d'arte, che a febbraio scorso si è dimesso da sottosegratario al Mic in seguito a lunghe polemiche per delle consulenze e un dipinto conteso. Sgarbi precisa che non è stato ancora ...

Continua a leggere>>