Europee 2024 - ultime ore per depositare le liste I primi nomi | chi c’è e chi manca

(Di martedì 30 aprile 2024) Aperta dalle ore 8 di oggi, martedì 30 aprile, la finestra per la presentazione delledei candidati nelle cinque circoscrizioni per le elezionipresso le Corti d’Appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo. Ci sarà tempo fino alle 20 di mercoledì 1° maggio perl’elenco con idei candidati in corsa per un seggio all’Europarlamento. Il Partito democratico è la prima forza politica a presentare la propria documentazione presso il tribunale di Roma per la circoscrizione centro. Con il deposito dellearrivano le prime conferme: la segretaria dem Elly Schlein, che ha sciolto le riserve il 21 aprile scorso, sarà capolista per l’Italia centrale (e nelle Isole). A seguire l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, ...