Europa League - quote sfavorevoli per Atalanta e Roma In Conference Leagu - Fiorentina da '1' contro il Bruges

Roma , 30 aprile 2024 – Imbattuti ma non imbattibili. Così Daniele De Rossi ha definito il Bayer Leverkusen che, giovedì sera, scenderà all’Olimpico con due obiettivi in mente: mantenere la casella 0 alla voce sconfitte stagionali e vendicare l’eliminazione dello scorso anno proprio per mano della ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) - Roma , 30 aprile 2024 – Imbattuti ma non imbattibili. Così Daniele De Rossi ha definito il Bayer Leverkusen che, giovedì sera, scenderà all'Olimpico con due obiettivi in mente: mantenere la casella 0 alla voce sconfitte stagionali e vendicare l'eliminazione dello scorso anno proprio ... Continua a leggere>>

Roma e Atalanta vanno a caccia della finale di Europa League nelle semifinali d`andata in programma per giovedì 2 maggio alle 21. Ai giallorossi ... Continua a leggere>>

europa league, quote sfavorevoli per Atalanta e Roma. In Conference league, Fiorentina da '1' contro il Bruges - Obiettivo terza finale europea consecutiva. Sarà ancora Roma-Bayer Leverkusen, come dodici mesi fa, quando furono i giallorossi a guadagnarsi l`accesso alla finalissima.

Continua a leggere>>

Volley Champions league. La Carraro Imoco punta al bis e alla stagione perfetta nella gara d'addio di Robin De Kruijf - CONEGLIANO - Antonio Carraro Imoco: missione Champions league. Dopo i due allenamenti tra la giornata di ieri e quella odierna, le pantere partiranno domani - 2 maggio - alla volta di ...

Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen: giallorossi in finale di europa league a quota 3.10 - Roma e Atalanta vanno a caccia della finale di europa league nelle semifinali d`andata in programma per giovedì 2 maggio alle 21. Ai giallorossi tocca probabilmente.

Continua a leggere>>