Eurolega 2023 2024 - playoff | calendari - program -a, orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Ecco ilma con tutte le informazioni sulo, glie come vedere intv idell’di basket. Tutto pronto per questa fase, che vede impegnate le migliori otto squadre della regular season. Fin qui, la stagione della massima competizione europea ha rispettato le attese, regalando grandissimo spettacolo, conferme importanti, come un Real Madrid ancora al top, e qualche sorpresa in negativo, come l’eliminazione precoce dell’Olimpia Milano ma anche quella, arrivata ai play-in per mano della Virtus Bologna, dell’Efes. Questa fase si giocherà al meglio delle cinque sfide, e quindi, nei vari incroci, passerà la squadra che per prima arriverà alla terza vittoria nella serie. La posta in palio è altissima, visto ...