Estrazioni Lotto - Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 30 aprile

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 aprile 2024)del, Superena, e 10edi30. Chi sarà il fortunato vincitore ad aggiudicarsi il jackpot? Estrazione302024. Quella di questa sera è la seconda estrazione di questa settimana. Nella serata di ieri, lunedì 29, è andata in scena l’estrazione in maniera eccezionale. Concorso numero 68 di quest’anno. L’ultima vincita è stata effettuata nella serata di giovedì 16 novembre 2023, in quel di Rovigo dove è stata centrata la sestina vincente dal valore di 87,1 milioni di euro. Estrazione, Superenae 10edi30(Ansa Foto) ...