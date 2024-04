Escursionista rimane bloccata tra i boschi | salvata dal soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 aprile 2024) La donna si è infortunata e non poteva più muoversi. Ciclista cade durante la gara: elitrasportato – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com) Una vera e propria avventura quella vissuta da un’che solo poche ore fa è dovuta ricorrere alper ritrovare la via di perduta. La donna, proprio durante un’escursione, si sarebbe infortunata, non potendo proseguire lungo il sentiero della cascata del Picchio, vicino Nepi, endo cosìtra icade in una forra per cinque metri Una passeggiata che ha preso una brutta piega domenica 28 aprile per un’a Nepi, in provincia di Viterbo. Dopo essersi ferita a una caviglia, che le ha impedito di proseguire la camminata lungo il sentiero ...