Ero il più corteggiato alle medie - poi alle superiori mi sono ritrovato con 800 maschi Linus racconta la bella storia di un italiano di successo

(Di martedì 30 aprile 2024) “Era il 1974 e il soul mi ha cambiato la vita. Dal mio esordio in radio nella primavera del 1976 non ho mai più smesso”. Inizia così il lungo racconto dial Teatro Alcione a Milano con “Radio Linetti Live”, in scena fino all’11 maggio., al secolo Pasquale Di Molfetta, smette gli abiti da direttore editoriale del polo radiofonico comprendente Radio Deejay, Radio Capital, Radio M2O e il canale televisivo Deejay TV. Sul palco c’è solo Pasquale conspunalibreria che contiene un centinaio di vinili, alcuni hanno segnato ladella musica mondiale, poi una console, un leggio e una sedia. Alla sua sinistra, a dargli manforte, il braccio destro Matteo Curti. Un viaggio musicale fatto di ricordi, aneddoti (alcuni davvero ...

linus: “Mia moglie l’ho conquistata con una compilation preparata per lei” - Da 40 anni a Radio Deejay, linus ora è anche a teatro a parlare di sé e di musica. Ciò che (finora) non l’ha tentato è invece la politica: «Non ho il carattere giusto». In che senso Ecco la risposta ...

Continua a leggere>>

linus: “Io sindaco di Milano Sarei bravo, ma non ho il carattere giusto” - Quarant'anni a Radio Deejay, ora a teatro con "Radio Linetti Live" e in passato è anche stato corteggiato della politica. "Sono uno che ci rimane male quando viene attaccato per qualcosa che ha fatto ...

Continua a leggere>>