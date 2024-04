Eredità digitale | l’iter ostico per chiudere i social di chi non c’è più

(Di martedì 30 aprile 2024) La questione dell’e la difficoltà digli account(ma non solo) di una persona deceduta stanno diventando temi sempre più centrali considerato che la presenza online è oramai una parte fondamentale della nostra vita. Un recente studio di NordPass, in occasione del World Password Day che ricorre il 2 maggio, rivela quanto sia complesso gestire gli account digitali di qualcuno che è venuto a mancare. Il risultato è spesso un processo burocratico molto lungo e frustrante, con una mole di documenti di difficile reperimento e spostamenti sfiancanti.gli account:, finanziari, telefonici. Una giungla Secondo lo studio, solo il 36% delle piattaforme online più note, infatti, fornisce pubblicamente informazioni sulle modalità di chiusura di ...

