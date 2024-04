Entrare al Sant’Anna - accedere al Futuro Via al bando di concorso per l’ammissione

(Di martedì 30 aprile 2024) Pisa, 30 aprile 2024 – Un campus universitario, pubblico e gratuito, dove vivere, studiare, crescere, imparare. La Scuola Superioreannuncia l’apertura delle iscrizioni aldiperai Corsi Ordinari di I e di II livello: 78 posti in totale, suddivisi in 60 posti di allievo/a del primo anno dei Corsi Ordinari di I Livello e a Ciclo unico e 18 posti di allievo/a del primo anno dei Corsi Ordinari di II Livello, per un’esperienza formativa che ha pochi eguali in Italia e in Europa. Coloro che supereranno ilnazionale avranno la possibilità di formarsi gratuitamente alla Scuola Superiore, istituzione che si classifica al primo posto a livello nazionale su 18 università censite e diciannovesima nel panorama mondiale (su 963 atenei), ...

