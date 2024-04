Empoli-Frosinone si avvicina | chi sta meglio? Con Nicola recuperati sei punti ai ciociari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) di Simone Cioni Pronostico rispettato. I risultati che ci si attendeva sulla carta si sono materializzati sul campo e allora ecco chedi domenica prossima alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena rischia di essere uno snodo quasi decisivo per gli azzurri in chiave salvezza. Con la vittoria sulla Salernitana deie il ko della squadra dia Bergamo con l’Atalanta, le due compagini arrivano allo scontro diretto con gli stessi 31e 2 lunghezze di vantaggio sull’Udinese, in questo momento la terza squadra a retrocedere dopo la già certa Salernitana e un Sassuolo che sembra ormai l’indiziata più forte. Una vittoria certo non metterebbe al riparo da brutte sorprese ma certo darebbe un bel vantaggio in vista delle ultime tre gare. Sfide in cui capitan Luperto e ...