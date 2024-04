Eli Lilly - perché sta crescendo vertiginosamente

Eli lilly migliora guidance 2024 dopo primo trimestre sopra le attese - Eli lilly, colosso farmaceutico statunitense, ha chiuso il primo trimestre del 2024 con ricavi pari a 8,77 miliardi di dollari, con un aumento ...

Continua a leggere>>

Eli lilly alza la guidance grazie al farmaco anti-obesità. Il titolo della concorrente di Novo Nordisk accelera nel pre-market di Wall Street - Tra gennaio e marzo gli utili della casa farmaceutica americana hanno avuto un balzo di quasi il 70% grazie all’arrivo sul mercato di Zepbound, il trattamento per perdere peso che Eli lilly ha lanciat ...

Continua a leggere>>

Amazon e Eli lilly al Centro dell'Attenzione Tra Innovazioni e Rialzi - Panoramica Mercato di Gabriel Debach riguardo: Microsoft Corporation, Alphabet Inc Class A, Apple Inc, Amazon.com Inc. Leggi la Panoramica di Mercato di Gabriel Debach su Investing.com.

Continua a leggere>>