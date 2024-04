Elezioni europee - l' Ue apre un' indagine su Meta per scarso contrasto alla disinformazione

Oggi la Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta, il fornitore di Facebook e Instagram, possa aver violato il Digital Services Act (DSA). Le presunte violazioni – scrive l’Esecutivo Ue in una nota – riguardano le politiche e le pratiche di Meta relative alla ... Continua a leggere>>

Vittorio Sgarbi sarà candidato alle Elezioni europee con Fratelli d’Italia. Lo dice all’AGI lo stesso critico d’arte, che a febbraio scorso si è dimesso da sottosegratario al Mic in seguito a lunghe polemiche per delle consulenze e un dipinto conteso. Sgarbi precisa che non è stato ancora deciso ... Continua a leggere>>

europee 2024, ‘Terra Pace e Dignità’ di Michele Santoro ha raggiunto il numero di firme per partecipare alle elezioni: chi sono i candidati - Ecco i candidati di 'Terra, Pace e Dignità' in vista delle prossime elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024.

Continua a leggere>>

europee, Salvini: "Le elezioni del 9 giugno non avranno alcuna influenza sul Governo italiano" - (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2024 "Le elezioni del 9 giugno non avranno la minima influenza sul Governo italiano che durerà per tutta la legislatura. Non ci sarà alcun rimpasto, sottosegretario o p ...

Continua a leggere>>

Berlinguer e la Destra, Papa Wojtyla e il comunismo meglio del capitalismo - Ha fatto molto discutere l'applauso dei militanti di Fratelli d'Italia, chiesto dal Presidente del Senato La Russa, nel corso dell'intervista con Bianca Berlinguer ...

Continua a leggere>>