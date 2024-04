Ecografia - come funziona e quando si rivela utile

(Di martedì 30 aprile 2024) L’si avvale di ultrasuoni per produrre immagini dettagliate di molteplici parti del corpo, tranne lo scheletro. Il suo impiego è diffuso per la valutazione di organi addominalila milza, il fegato, il pancreas, l’apparato urinario, nonché l’utero e le ovaie nelle donne e la prostata negli uomini.È inoltre uno strumento prezioso nell’esaminare i tessuti molli, i muscoli, le mammelle e le articolazioni. In caso di risultati incerti, il medico può ricorrere a tecniche più avanzatela TAC o la risonanza magnetica, che forniscono immagini più dettagliate e possono aiutare a formulare una diagnosi definitiva.l’L’, del tutto indolore e priva di controindicazioni (può essere prescritta anche ai bambini e alle donne in stato ...

“Ecco come ci hanno costrette ad ascoltare il battito del feto prima di abortire” - «Il battito cardiaco del feto Lavoro qui da anni — premette Maria, un’ostetrica di 38 anni — i medici, quando fanno l’ecografia alla paziente che ha scelto di interrompere la gravidanza, chiedono ...

Donna invalida e malata: "Mandata a Portoferraio per fare un’ecografia" - La storia viene denunciata dal figlio della donna che chiede aiuto alle istituzioni: "Non ho i soldi né per pagare il traghetto, né per rivolgermi a un privato" ...

Esami in corso. Ieri un’ecografia, senza esito preciso. Oggi il verdetto con la risonanza magnetica - Il giocatore Kadeem Allen è stato sottoposto a un'ecografia al tendine d'Achille dopo l'infortunio a Latina. L'esito non chiaro richiede una risonanza magnetica per una diagnosi definitiva.

