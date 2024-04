Ecco perché il Mossad non ha minacciato gli studenti pro Palestina con il riconoscimento facciale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Su Facebook circola uno screenshot di un tweet, apparentemente pubblicato dall’account “ufficiale” del, che minaccia di limitare le opportunità lavorative deglicoinvolti nelle proteste pro palestinesi nei campus universitari. In che modo?Identificandoli attraverso un presunto sistema di. È fondamentale sottolineare, però, che l’account “Commentary” non rappresenta l’agenzia di intelligence israeliana. Inoltre, è noto per la diffusione di informazioni fuorvianti relative al conflitto israelo-palestinese. Per chi ha fretta Il tweet è autentico ed è stato pubblicato il 22 aprile 2024 da “Commentary”, un account che non rappresenta l’agenzia nazionale di intelligence israeliana. Si tratta di un account falso, noto per la ...