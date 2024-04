Ecco la libera terra di Cospaia In scena la rievocazione storica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) In quanti conosciamo la storia dell’antica Repubblica? Purtroppo la memoria, se non la si tiene ben viva, tende a svanire, fino a scomparire. È per questo che la scuola primaria diparteciperà, con propri manufatti, all’evento didella “Perpetua et firma libertas” che si svolgerà dal 24 al 26 maggio. Nell’attesa, proveremo a raccontare questo periodo storico a cui ci sentiamo particolarmente legati. La Repubblica dinacque per caso, grazie a due circostanze diverse: un debito non pagato e rilievi topografici malfatti. Tutto ebbe inizio nell’anno domini 1431, quando Papa Eugenio IV chiese un prestito di 25mila fiorini d’oro al banchiere Cosimo De’ Medici. A garanzia della somma ricevuta, il Pontefice diede in pegno a Firenze ladi San Sepolcro. Dieci anni ...