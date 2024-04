È una mossa riuscita Crea un legame diretto tra lei e il suo popolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) "Solo il nome sulla scheda? Non è unapersonalistica. È un passaggio ulteriore" Professor Massimiliano Panarari, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Modena e Reggio Emilia: quale passaggio? "La nuova dimensione inaugurata dalla premier è quella dell’iperpersonale. Ha superato l’intermediazione della politica tradizionale per avviare una connessione sentimentale diretta tra la leader e il suo. Siamo vicini, non abbiamo più bisogno di strutture, rituali, corpi intermedi: ci siete voi, ci sono io, mi chiamate per nome". Perfino sulla scheda? "Il rito elettorale sancisce proprio questo passaggio: scrivere il suo nome sulla scheda è una sorta di gigantesca delega che attua, nei fatto quella ’disintermediazione’ di cui parlavo. È un consenso una tantum, sentimentale e personale, valido da qui in ...