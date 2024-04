È svenuta Uomini e Donne - Tina Cipollari crolla dopo l’ipnosi di Giucas Casella

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 aprile 2024), Super Guida Tv rivela alcune anticipazioni sul programma di Maria De Filippi. Sono legate alle registrazioni di ieri lunedì 29 aprile, ed hanno come protagonista: l’opinionista, raccontano presenti, sarebbe “cadutaper terra”, si legge., in questi giorni, è stata molto sotto l’occhio delle telecamere. Prima ha avuto un duro confronto con Mario, accusato di non avere affatto a cuore Ida Platano né di pensare ad una relazione con lei. >>“È la vendetta di Nicholas”. Amici 23, colpo choc per Mida: tutti ne parlano, lui ancora non lo sa Poi, interrogata da Maria De Filippi, ha risposto alle voci del presunto flirt conche, durante l’edizione 2021 del GF Vip, aveva parlato di questo ...