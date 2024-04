È la Rai che deve risarcire il danno | caso Franco Di Mare - parla il legale dell’inviato affetto da mesotelioma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) «Spetta all’azienda verificare quali sono i rischi per un proprio dipendente che viene inviato in zone di guerra, in presenza di fibre di amianto in grande quantità e di materiali radioattivi, e mettere in atto tutte le misure di protezione necessarie». Dopo l’intervista diDia Che Tempo Che Fa, in cui annunciava di aver ricevuto una diagnosi di, l’avvocato del giornalista e a lungo inviato per la tv pubblica prova a fare chiarezza sulla situazionedel suo assistito. Diaveva denunciato come da Viale Mazzini, una volta scoperta la malattia, tutti gli avessero voltato le spalle, rifiutandosi di inviargli lo stato di servizio con l’elenco dei luoghi e la durata delle trasferte della sua carriera. In una nota, gli attuali vertici Rai affermavano di non essere a ...