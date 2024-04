È in arrivo la cartella clinica elettronica - disponibile in tutta l’UE

(Di martedì 30 aprile 2024) Era nell’aria, adesso è ufficiale. Con il via libera al cosiddetto European Health Data Space – EHDS da parte del parlamento europeo, c’è stato uno step decisivo (anche se non definitivo) verso l’approvazione della cosiddettacomunitaria, attraverso cui i dati sanitari di un paziente saranno disponibili, oltre che nel suo Paese d’origine, anche negli stati membri dell’Unione Europea. L’obiettivo è sicuramente quello di agevolare ancor di più il cittadino all’interno dello spazio comune, anche se una struttura centralizzata di questo tipo dovrà significativamente comportare uno sforzo enorme dal punto di vista della sicurezza informatica. Tra i dati personali, quelli sanitari sono particolarmente sensibili e la piattaforma che gestirà la...

