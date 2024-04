È di nuovo il momento di John Galliano

(Di martedì 30 aprile 2024) Le voci sono sempre più insistenti:, il tormentato stilista di Maison Margiela, potrebbe rientrare nel gruppo LVMH con un marchio omonimo o alla guida di Givenchy. Se confermata, sarebbe la perfetta chiusura di un cerchio, nonché l’assoluzione definitiva dagli scandali che hanno trasformato lo stilista di Gibilterra da genio assoluto a ‘persona non grata’ nel mondo della moda. Gli indizi di una riabilitazione, però, ci sono già tutti: dal documentario di Kevin Macdonald High & Low allo strepitoso successo della sfilata Artisanal di Maison Margiela presentata a Parigi a gennaio. L’ascesa (e la caduta) diPochi stilisti comehanno ...

Sandra Choi di Jimmy Choo: “La passione per le scarpe è un affare di famiglia” - La direttrice creativa del marchio racconta: "Ho imparato il mestiere da mio zio Jimmy Choo che creava le sue calzature anche per Lady Diana. Oggi la ...

Giuntoli a cena con Galliani per Di Gregorio. Allegri non era stato avvisato (CorSera) - È Galliani ad avvisare il tecnico della Juventus. Giuntoli vuole Thiago Motta e la separazione non sarà cordiale, Allegri lo sa e vuole l'intero stipendio ...

