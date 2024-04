È ancora beatles-mania: arriva in streaming Let it be - Guarda il trailer - Nel maggio del 1970, quando il mondo era ancora in subbuglio per via del recentissimo scioglimento della più famosa e osannata band del pianeta, i Beatles, usciva nelle sale inglesi e americane, e ...

Continua a leggere>>

A Ferrara è Beatlesmania: debutta «Ecce cor meum», l’oratorio che Paul McCartney dedicò alla moglie Linda - C’è un prima e un dopo. I Beatles hanno fatto da spartiacque nel mondo della musica e ancora oggi possono contare su decine di milioni di fan che continuano ad ascoltare le loro canzoni con sincera pa ...

Continua a leggere>>