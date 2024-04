Due ragazzini sullo stesso monopattino investiti da un' auto a Pregnana Milanese | sono entrambi gravissimi

Dries Mertens ha parlato del suo legame indissolubile con Napoli, della gioia per lo Scudetto all’addio. Il bomber ha lanciato anche un messaggio a Calzona. Notizie Calcio Napoli – Dries Mertens , ex attaccante del Napoli ora al Galatasaray, ha ancora una volta dimostrato il suo profondo legame ... Continua a leggere>>

Le ultime interviste di Francesca Fagnani a 'Belve' hanno fatto discutere il pubblico: da Marcella Bella che sostiene di essere onorata di essere un'icona gay senza però sapere che la 't' della sigla Lgbtqia+ non sta per 'travestiti' a Simona Ventura che vorrebbe riportare in vita Gesù e ... Continua a leggere>>

Soulé, la Premier e il fattore Zaniolo. Juve, c'è un top club su Huijsen - I due gioielli in prestito rispettivamente a Frosinone e Roma sono molto apprezzati in giro per l'Europa. Il club bianconero riflette sul loro destino in attesa della decisione principale ...

Continua a leggere>>

Pagina 1 | Soulé, la Premier e il fattore Zaniolo. Juve, c'è un top club su Huijsen - I due gioielli in prestito rispettivamente a Frosinone e Roma sono molto apprezzati in giro per l'Europa. Il club bianconero riflette sul loro destino in attesa della decisione principale ...

Continua a leggere>>

Simone Tomassini pubblica il singolo sono Vivo e fa il misterioso - Inoltre il prossimo 11 maggio ci sarà uno speciale live per festeggiare i 50 anni sono Vivo è il nuovo singolo di Boom Bay e Simone Tomassini. Nei giorni scorsi il cantautore comasco ha divertito e ...

Continua a leggere>>