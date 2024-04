Due ragazzini in monopattino investiti nel Milanese Sono gravi

Un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 16 sono stati investiti da un'auto mentre erano a bordo di un monopattino . È successo questa mattina in provincia di Milano : ricoverati in gravi condizioni .Continua a leggere Continua a leggere>>

Pregnana Milanese – Un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 15 anni che viaggiavano sullo stesso monopattino elettrico sono stati investiti questa mattina a Pregnana Milanese. E' successo pochi minuti prima delle otto in viale delle Industrie. Per cause ancora in corso di accertamento da parte ...

