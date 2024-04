Donizetti Revolution Vol 10 | i temi dello spettacolo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 aprile 2024) Bergamo. Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale delle attività della decima edizione del festivalOpera che, sin dal suo lancio nel 2015, coincide con la, l’attesa presentazionedi e con il direttore artistico Francesco Micheli in programma quest’anno venerdì 3 maggio alle ore 20 al Teatrodi Bergamo: una serata ideata e realizzata in collaborazione per la drammaturgia con Alberto Mattioli. Molti gli ospiti di questavol. 10 tra cui i giovani soprani Sabrina Gárdez e Marianna Mappa, il celebre baritono Simone Piazzola, il performer David Blank (che molti ricorderanno protagonista nel 2023 di LU OpeRave), e ancora Riccardo Frizza (direttore musicale del festival) e Paolo Fabbri (direttore ...