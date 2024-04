Domani 1 maggio in Campania è allerta meteo per temporali improvvisi

Temperature in calo e maltempo per la Festa dei lavoratori: le prime precipitazioni arriveranno sul Nor dove st, in particolare su Piemonte e Sardegna, per poi estendersi su tutte le regioni nord-occidentali, su ampie zone dell’Emilia Romagna e fino al Veneto. Al Sud aumenta ovunque la nuvolosità ma ... Continua a leggere>>

Firenze, 30 aprile 2024 - Ultima giornata di sole, poi da domattina tornerà il maltempo. Previsioni brutte per il Primo Maggio che, dunque, trascorrerà senza le consuete scampagnate. Anche domani l’altro il Meteo non sarà per nulla clemente. Per tornare ad apprezzare la primavera bisognerà ... Continua a leggere>>

1 maggio, Mattarella: Repubblica fondata su lavoro tutti, non è merce - Roma, 30 apr. (askanews) – “Domani è Primo maggio. Festa del Lavoro. Dunque Festa della Repubblica, che i costituenti hanno voluto fondare proprio sul lavoro. Come disse all’Assemblea Costituente il p ...

meteo in Veneto e Fvg, previsioni per il ponte del 1 maggio. In arrivo temporali e calo delle temperature. Quota neve scende a 1800 metri - meteo, le previsioni in Veneto e Fvg per i prossimi giorni. Ponte del primo maggio bagnato a Nordest, dopo giorni di tempo soleggiato e temperature quasi estive, a inizio mese in tutta Italia ...

Reggio Calabria: il 4 maggio l'inaugurazione dell'"Orto sociale–eco parco insieme"

