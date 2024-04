(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’approvazione del dl, approvato oggi in Consiglio dei Ministri, segnerà una veraper la nostra Nazione e in particolare per il Mezzogiorno”. Lo afferma in una nota alla stampa il senatore di Fratelli d’Italia Domenico, capogruppo di Fdi in Commissione Politiche UE, commentando il decretoapprovato oggi dal CdM. “Sono tante le misure previste da questo decreto – prosegue– ma il Sud in particolare farà il pieno di risorse, con l’80% dei 75 mld previsti che vanno infatti al Mezzogiorno. Grazie alla riforma delle politiche di, il governo rimuove gli ostacoli che in questi anni hanno rallentato la spesa di queste importanti risorse, arrecando danni enormi al nostro Paese. Tra le ...

Dl coesione, Matera (FdI): svolta epocale per l’Italia e il Sud - “L’approvazione del dl coesione, approvato oggi in Consiglio dei Ministri, segnerà una vera svolta epocale per la nostra Nazione e in particolare per il Mezzogiorno”. Lo afferma in una nota alla stamp ...

Continua a leggere>>

Il lavoro 'al centro del programma' di Margherita Scoccia - Lavoro è tutt'altro: lavoro è libertà, crescita, legalità, sicurezza, parità, dignità e coesione sociale ... intenzione di "creare uno spazio nell'area di Fontivegge nel quale svolgere attività di ...

Continua a leggere>>

A Ivrea sbarca il Festival dello Sviluppo Sostenibile - Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 si svolge in un momento cruciale per la transizione ... il potenziamento della coesione sociale sono obiettivi per tutti i Paesi del mondo, ma specialmente ...

Continua a leggere>>