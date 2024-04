Disinformazione mirata Ombra russa sulle elezioni | l' Ue indaga su Meta

(Di martedì 30 aprile 2024) La Commissione Ue avvia un procedimento per valutare se Facebook e Instagram abbiano violato la legge sui servizi digitali. Il timore è quello di unain vista delle europee

disinformazione e pubblicità ingannevole: l'Ue apre un'indagine su Facebook e Instagram - Il procedimento formale avviato contro Meta arriva dopo che l'azienda statunitense ha collaborato fornendo diversi tipi di documentazioni. La Commissione ...

L’Ue contro Facebook e Instagram: non proteggono integrità delle elezioni Europee. La multa sarebbe “stellare” - Heil Zelensky, il video di propaganda russa in cui il presidente ucraino è paragonato a Hitler «Questa Commissione ha creato mezzi per proteggere i cittadini europei dalla disinformazione mirata e ...

Facebook/Instagram: Ue apre inchiesta formale per violazione norme europee - Su pubblicita' ingannevoli e contenuti politici sui servizi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 30 apr - La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta, fornitore d ...

