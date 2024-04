(Di martedì 30 aprile 2024)il: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Stasera, martedì 30 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in ondaildel 2021 della serie Purché Finisca Bene, diretto Fabrizio Costa, con Neri Marcorè e Valeria Bilello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilracconta la storia del dottor Alberico Ferretti, uno psicologo divenuto famoso dopo la pubblicazione del suo libro di grande successo, “il”. Si tratta di un manuale che propone metodi per curare il vizio dell’avarizia, ma in verità l’uomo nasconde un terribile: è un tirchio cronico. Ora che è divenuto ...

Novità WhatsApp importante per la privacy degli utenti: c’entra il codice segreto , ma ecco cosa cambierà nel prossimo futuro Quando si parla di WhatsApp , la popolare piattaforma di messaggistica istantanea, sono tanti e diversi gli aspetti di volta in volta importanti da approfondire, ... Continua a leggere>>

Su Raiuno torna il ciclo “Purché finisca bene”, che da anni racconta l’Italia contemporanea con commedie che hanno in comune il lieto fine assicurato. Il 30 aprile 2022 va in onda la replica di Digitare il codice segreto , fiction che racconta di come la vita di uno psicanalista sia una grande ... Continua a leggere>>

Digitare il codice segreto: tutto quello che c’è da sapere sul film - Digitare il codice segreto: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 30 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1. Tutte le info ...

Continua a leggere>>

Come si applica un codice promozionale Biffi - dopo aver selezionato i prodotti desiderati e aggiunti al carrello, procedi al checkout; qui, troverai un riepilogo dettagliato dei tuoi articoli selezionati. Cerca attentamente il campo "codice promo ...

Continua a leggere>>

Edoardo Leo sostituito da Neri Marcorè: quando andrà in onda il finale di “Il clandestino” - Il clandestino con Edoardo Leo non va in onda stasera: ecco quando lo rivedremo. Al suo posto Neri Marcorè in Purché finisca bene.

Continua a leggere>>