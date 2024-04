Dice il falso - nessuna candidatura in cambio delle mie dimissioni | Sgarbi contro Gomez

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) “Le indiscrezioni e le informazioni di un giornalista non possono essere bugie. Invece questo è proprio il metodo diche mente parlando di presunti retroscena che non esistono”. Vittorionon ci sta e attacca il direttore della versione online del Fatto Quotidiano Peterche durante una puntata di Tagadà ha rivelato quello che sarebbe un retroscena politico. “Abbiamo appreso –il giornalista – come la Meloni quando lo convinse a dare lea febbraio gli garantì inunaalle Europee”. Per il critico d'arte è tutto. “Non mi ha fatto dimettere Meloni, mi sono dimesso io da Porro. Poi quando lei è tornata dal viaggio di lavoro in cui era impegnata l'ho incontrata per riferire anche a lei la mia ...