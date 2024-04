Depistaggio Borsellino | difesa poliziotti - ' aberrante sostenere attendibilità Scarantino' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Caltanissetta, 29 apr. (Adnkronos) - "l'per l'unghia del piede di Vincenzoè qualcosa di. I giudici in diverse occasioni, dalle sentenze, uno, bis s ter, hanno riconosciuto l'di. E' incredibile quante volte gli avvocati hanno urlato vendetta rispetto a quel tipo di procedimento". A dirlo, durante l'arringa difensiva del processo de'appello sul depistaggio sulla strage di via D?Amelio, è l'avvocato Giuseppe Seminara, difensore di due dei trealla sbarra, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Sono tre iimputati, con l'accusa di calunnia aggravata per aver costruito a tavolino falsi pentiti, inducendoli a mentire, per depistare le indagini ...