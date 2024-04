Decoratori d’eccezione Tunnel dell’ospedale a nuovo Opera dei ragazzi dell’Artistico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Centinaia di migliaia di passi in oltre un secolo hanno attraversato la galleria di servizio che conduce al padiglione centraledi Circolo di Varese. Una storia di cui ora è stata scritta una nuova pagina, con protagonisti gli studenti del liceo artistico Frattini. Sono stati proprio loro a decorare le pareti deld’accesso da viale Borri: un punto di passaggio tuttora molto frequentato, anche dopo l’inaugurazione del padiglione monoblocco. Nell’ambito di un progetto di alternanza scuola lavoro avviato un anno fa sono state coinvolte due classi per un totale di una cinquantina die ragazze. Ieri mattina l’inaugurazione, con il risultato finale in un tripudio di colore e fantasia. A spiegare le varie fasi del progetto i due insegnanti coordinatori: Claudia Canavesi e Constantin Migliorini. Dopo il ...