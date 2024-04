De Rossi Leverkusen alla nostra portata - ma sarà dura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo emozionati, vogliamo vivere un'altra serata indimenticabile, davanti ai nostri tifosi, consapevoli cheuna sfida difficilissima, ma non fuori d”. Sono le parole di De, rilasciate ai canali ufficiali del club giallorosso, a due giorni dsfida contro il Bayer, valida per l'andata della semifinale di Europa League. “Da temere c'è la loro condizione mentale – ha proseguito il tecnico giallorosso -. Una squadra che non perde mai si può sentire imbattibile, si sente imbattibile non in maniera presuntuosa, avendo fiducia, credendoci finofine, se ha fatto 20 gol oltre il novantesimo significa che ha cuore, attributi, giocatori di qualità, temperamento, conoscenza tattica. I grandi ...