De Rossi | Il Bayer? Ha fatto venti gol oltre il novantesimo - vuol dire che ha attributi

(Di martedì 30 aprile 2024) Daniele De, allenatore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso in vista dell’andata della semifinale di Europa League contro ilLeverkusen: «Siamo emozionati, siamo contenti di viverci un’altra serata indimenticabile davanti ai nostri tifosi, consapevoli che sarà una sfida difficilissima, ma non fuori dalla nostra portata». De: «Dobbiamo essere pimpanti sempre, dobbiamo essere forti sempre» Dopo Napoli ha detto che avremmo visto una Roma pimpante. «Sì, dobbiamo essere pimpanti sempre, dobbiamo essere forti sempre, però ci sta anche un momento in cui i giocatori fisiologicamente possono essere meno brillanti, anche perché noi veniamo da un periodo in cui stiamo rincorrendo e rincorrere leva tanta energia, soprattutto quando vedi che rincorri ma non arriva mai quel famoso quarto posto. Le squadre ...