De Martino cancella il tatuaggio per Belen | addio definitivo alla moglie - parole pesanti

Stefano De Martino ha pubblicato un video sui social mentre si sottoponeva ad un trattamento per la rimozione di alcuni tattoo: "È tutto a posto. Sto solo togliendo dei tatuaggi". Tra questi, forse , anche uno dedicato a Belen .Continua a leggere Continua a leggere>>

Medaglie e piazzamenti di prestigio colti in due differenti competizioni di apnea. Momento positivo per il team apnea del Sub Prato, alla luce degli ultimi risultati fatti conseguire. Partendo ad esempio dalla ventesima edizione del "Trofeo Monsub Memorial Luigi Ceppi" di Jesi, che ha visto salire ...

Continua a leggere>>