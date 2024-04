Dalla Reggia a Casertavecchia - da domani collegamenti rafforzati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarannoda, primo maggio, idi Caserta al borgo medievale di, con fermata programmata nella storica frazione di San Leucio. Lo comunica l’azienda di mobilità Air Campania, che spiega come “il potenziamento del servizio, in via sperimentale, è frutto della sinergia con il Comune di Caserta, che si consolida con la fattiva collaborazione tecnica nella verifica costante dei flussi della domanda di mobilità, nell’ottica di migliorare l’esperienza di cittadini e turisti e con l’obiettivo di garantire un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente”. Saranno in particolarei servizi domenicali e festivi sulla linea 05-UC “Borgo”, con otto corse garantite e il ...