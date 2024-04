Daily Crown | il rientro di re Carlo - visita centro oncologico con Camilla

(Di martedì 30 aprile 2024) Londra, 30 apr. (Adnkronos) - Reè tornato agli impegni pubblici, per la prima volta dalla diagnosi di cancro annunciata a febbraio. Il sovrano hato l'University College Hospital Macmillan Cancer Centre di Londra assieme alla moglie, la regina. Venerdì scorso Buckingham Palace aveva annunciato che il re, sottoposto a chemioterapia, era "fortemente desideroso" di ricevere il via libera dai medici per tornare ad alcuni compiti pubblici. Tuttavia, fonti reali hanno sottolineato che, nonostante il 'nulla osta', il re non è ancora guarito e continuerà le cure. Ladel re dovrebbe servire ad attirare l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce, nonché sui nuovi trattamenti innovativi e sulla ricerca su cui si sta lavorando presso l'ospedale supportato dal Cancer Research Uk. Prima della ...

