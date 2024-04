Dacia Jogger - lo spazio che non c’era Versatilità e personalizzazione al top

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Due e forse più macchine in una. La nuovaè una monovolume essenziale e incarna perfettamente lo spirito del costruttore rumeno del gruppo Renault. Ha tutto ciò che serve e che è strettamente necessario e resta pertanto accessibile nel prezzo, ma la si può allo stesso tempo arricchire e personalizzare per adeguarla a molteplici usi. E non solo perché è a listino a 5 o 7 posti (l’opzione con i due posti aggiuntivi, singoli e amovibili, vale la metà dei volumi). Ma, ad esempio, perché dispone di 52 configurazioni. Di più: grazie a una serie di accessori dedicati, può diventare anche un veicolo per il tempo libero. Con il pack sleep da 1.500 euro, uno dei sistemi offerti nell’ambito della gamma InNature, l’abitacolo si trasforma in una “camera da letto” senza bisogno di installare ulteriori ganci. È un’auto che permette di trasportare tutta ...