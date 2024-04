Da Mcc e Unicredit 100 milioni in bond a supporto delle Pmi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Mediocredito Centrale elanciano un programma dida 100di euro per supportare le pmi e le aziende di medie dimensioni che prevede anche l'intervento del Fondo di Garanzia. Come spiega una nota il programma "facilitare l'accesso al mercato dei capitali per le imprese di minori dimensioni, semplificando i processi, garantendo tempi di esecuzione rapidi e costi contenuti". Le prime otto emissioni del nuovo programma, per un controvalore di oltre 20di euro, sono state finalizzate, tra l'altro, all'acquisto di macchinari, attrezzature, immobili e capannoni, alla realizzazione di impianti fotovoltaici e da fonti rinnovabili, allo sviluppo di nuove tecnologie brevettabili e all'acquisizioni di partecipazioni. Il Basket"Made in Italy" prevede che i singoli ...