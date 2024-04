Cure palliative pediatriche - l' 11 maggio via al 3° Giro d' Italia

(Di martedì 30 aprile 2024) Ciascuno a suo 'nodo».Insieme siamo rete!»: è il tema della terza edizione deld'delle(Gcpp), in programma dall'11al 16 giugno prossimi. Eventi ricreativi, iniziative sportive e convegni scientifici saranno organizzati in tutta, al fine di diffondere una cultura comune, corretta e consapevole sulle(Cpp). L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Ets che, dal 1999, si occupa di diffondere la cultura delle Cpp, di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema e di formare i professionisti che assistono i minori affetti da patologie inguaribili. Il Gcpp, si legge sul sito della Fondazione, si rivolge in primo ...

Garbagnate , come funzionano le Cure palliative in ospedale? All’interno del complesso dell’ospedale di Garbagnate è presente anche l’Hospice, una struttura rinomata e all’avanguardia nel campo, purtroppo triste ma importante, delle Cure palliative . Per comprendere meglio l’attività dell’Hospice di ... Continua a leggere>>

Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 19:03 Trentacinquemila bambini in tutta Italia sono affetti da mali incurabili. Non solo tumori in stadi terminali, ma anche patologie che permettono di continuare a vivere, anche se in condizioni complesse e spesso dolorose. Nel nostro Paese i Centri ... Continua a leggere>>

I “nasi rossi” tornano a invadere Brescia per aiutare i bambini - Quest’anno i fondi raccolti andranno a sostenere la Fondazione Maruzza che s’impegna ad assicurare a tutti il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore. L’obiettivo delle cure palliative ...

Continua a leggere>>

Nozze in corsia tra paziente terminale e fidanzata: «Vivete ogni giorno come fosse l'unico» - La dottoressa spagnola Raquel Rostro, medico specialista in Medicina interna e responsabile del reparto cure palliative dell'Ospedale di Cordoba, in Andalusia, ha raccontato ...

Continua a leggere>>

Brescia, torna anche quest’anno la Corsa dei Nasi Rossi - Giovedì 16 maggio si partirà da Piazza Vittoria per una corsa/camminata non competitiva organizzata. Quest'anno i fondi verranno utilizzati per migliorare le cure palliative pediatriche offerte dal Ci ...

Continua a leggere>>