Cupra Formentor e Leon - ecco il restyling Personalità ed emozione garantite – FOTO

(Di martedì 30 aprile 2024) Dal 2018, anno della sua nascita come marchio indipendente,ha venduto quasi 600.000 auto. E’ uno dei brand con la crescita più forte in Europa con l’1,5% di quota di mercato (in aumento dall’1,3% rispetto al Q1 2023) e, per rafforzare questa posizione ed estenderla ulteriormente, ha presentato gli aggiornamenti die di, quest’ultima disponibile sia hatchback che Sportstourer. Se il primo trimestre del 2024 ha visto il record di consegne con 56.600 auto totali (+21,4% rispetto al Q1 2023),si conferma il cavallo di battaglia della Casa di Martorell, con 28.900 macchine (+4% vs Q1 2023), dopo aver chiuso il 2023 con oltre 120.000 unità consegnate in tutto il mondo (+23% rispetto al 2022). E’ il best seller dell’azienda, il suv coupé più venduto in Europa, è stato il game changer ...