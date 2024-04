Crolla un albero nell’orto | anziana muore schiacciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) La Fiorana (Ferrara), 1 maggio 2024 – Unsi spezza e leaddosso. L’impatto è terribile e senza scampo. È frutto di un destino cieco e spietato la tragedia che si è verificata ieri pomeriggio davanti a una casa di campagna de La Fiorana. Vittima, una donna di 80 anni del luogo, Franca Alberighi. A nulla sono valsi i soccorsi del 118, per quanto tempestivi. L’impatto con quel maledetto tronco l’ha uccisa sul colpo. L’allarme è scattato alle 17.20 di ieri da via Isonzo, una strada che si inoltra dritta come una fucilata nelle campagne del Mezzano. A quell’ora l’si trovavadi casa per svolgere qualche lavoretto. Un pomeriggio come tanti, nella quiete dei campi che circondano la frazione argentana. In quel giardino c’è anche un vecchio, ormai secco e malandato. Ad ...