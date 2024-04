(Di martedì 30 aprile 2024) Questa mattina, 30 aprile 2024, auna donna di 70 anni è stataed èin. L’incidente è avvenuto in corso Cavour, in pienocittà, una manciata di minuti dopo le 10. Nello schianto, ancora tutto da chiarire, l’ha rimedito un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi: un’automedica e un’ambulanza hanno trasportato subito l’all’ospedale Maggiore diin codice rosso. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale per capire cosa sia successo e attribuire le responsabilità del caso.

cremona, anziana investita in centro: è ricoverata in gravi condizioni - L’incidente avvenuto in mattinata in in corso Cavour: la signora 70enne trasportata in codice rosso in ospedale ...

