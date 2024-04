Costretta a salutare tutti Anche lei sta per lasciare l’Isola dei Famosi | È giusto che vada via

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 30 aprile 2024) Nuova puntata, altro televoto, e la produzione dedei2024 spera che almeno questa volta nessun altro naufrago decida di abbandonare l’avventura scombussolando tutto. Sono ben tre volte che dei telespettatori sono stati rimborsati a seguito del ritiro di un naufrago in nomination. Chi perderà ora? Attenzione, in quest’occasione nessuno verrà eliminato. Ma, come di tradizione, il meno votato dai fan a casa sarà automaticamente condannato al televoto per l’eliminazione della puntata successiva, e cioè la ottava dedei2024. Khady Gueye, Artur Dainese, Marina Suma, Rosanna Lodi. I sondaggi. Isola dei, chi è il prossimo al’Honduras Le scintille non sono mancare nel corso della sesta puntata, andata in onda su Canale 5 ieri sera, ...