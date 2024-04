Così il Dna di una vittima dell’11 settembre ha aiutato la polizia a identificare i resti di una ragazza uccisa nel 1969 | la svolta nel cold case

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Dna di unahaladi unanel. Il cadavere senza nome, che da poche ore sappiamo essere di Patricia Kathleen McGlone, venne ritrovato per caso da alcuni operai edili nel 2003 mentre stavano ristrutturando il famoso night club Steve Paul’s The Scene, che un tempo ha ospitato alcuni dei più grandi spettacoli musicali americani. “Stavano sfondando il pavimento di cemento e un teschio è rotolato fuori”, ha spiegato alla NBC il detective delladi New York, Ryan Glas. Laera stata legata con un cavo elettrico e strangolata. La, che quando è stata ...