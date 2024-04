Federica e Luca sono stati i protagonisti di Affari Tuoi della puntata del 4 aprile: entrambi arbitri, "condividiamo la stessa passione" h anno raccontato ad Amadeus. " siamo stati incoscienti, dopo un anno di fidanzamento io ero piccola e siamo andati a vivere insieme. Non avevo un lavoro", il ... Continua a leggere>>

"È più grande". Cos'è successo all'anello di fidanzamento di Meghan - Dopo diversi mesi Meghan è tornata a indossare l'anello di fidanzamento, ma molti hanno notato qualcosa di strano ...

Continua a leggere>>

L’anniversario di William e Kate nel periodo più buio, foto del matrimonio e dedica sui social - Sul profilo ufficiale di William e Kate è apparsa una foto del loro matrimonio: "Tredici anni fa, oggi", si legge nella didascalia ...

Continua a leggere>>

Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Perletti sul loro futuro insieme: "Convivenza e matrimonio Ecco cosa faremo!" - In una recente intervista Perla Vatiero e Mirko Perletti, ex coppia del GF, hanno svelato quali sono i piani per il futuro. Ecco cosa hanno raccontato!

Continua a leggere>>