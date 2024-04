Cosa significa essere umani? - il libro di Vittorio Gallese Ugo e Morelli

(Di martedì 30 aprile 2024) Una rivoluzione di portata copernicana è sotto i nostri occhi. Coinvolge ognuna e ognuno di noi e ridefinisce alla radicesiamo come esseri. Dal primato del soggetto scopriamo la centralità della relazione; da individui ci riconosciamo condividui; da tanti “io” che pensavamo dici accorgiamo di derivare dai “noi” di cui siamo parte; oltre la centralità della mente riconosciamo finalmente diun corpo; scopriamo che l’origine della conoscenza è situata nella nostra capacità di azione e movimento. Un paradigma corporeo, basato sull’intersoggettività, si fa strada nella comprensione di noi stessi e attende diriconosciuto per una collocazione più appropriata della nostra presenza e una lettura più adeguata della nostra esperienza. I sentieri narrati in questo piccolo ...

Usa, studenti pro-Palestina occupano un edificio della Columbia e lo intitolano alla bambina di Gaza uccisa dall'esercito israeliano - I manifestanti filo-palestinesi della Columbia University hanno fatto irruzione nell'edificio Hamilton del campus, sfondando una porta di vetro per spostare il loro accampamento all'interno, dopo che ...

L'inflazione dell'Eurozona resta ferma al 2,4% ad aprile, quella dell'Italia rallenta allo 0,9%. Focus sulla Bce - La componente di fondo decelera anche in Italia da +2,3% a +2,2%. cosa significa tutto questo per la Bce Ultim'ora News Come da previsioni l'inflazione dell'Eurozona è rimasta al palo ad aprile. Il ...

Sinner contro Khachanov negli ottavi di finale a Madrid: quando e dove vedere in tv (e in streaming) la partita - Una rimonta per conquistare gli ottavi di finale. Jannik Sinner ha vinto, non senza brividi, il turno dei sedicesimi contro Pavel Kotov. Il primo set è andato via liscio in favore dell'azzurro (6-2), ...

