Cosa ci sarà all’interno della cartella clinica elettronica?

(Di martedì 30 aprile 2024) «Una donna che vive in Portogallo va in vacanza in Francia. Purtroppo in Francia si ammala e ha bisogno di consultare un medico di famiglia locale. Grazie a EHDS e MyHealth@EU, un medico in Francia vedrà sul proprio computer la storia medica di questa paziente (facilitata da funzioni di traduzione)». Inoltre: «Un’azienda di tecnologia sanitaria sta sviluppando un nuovo strumento di supporto alle decisioni mediche basato sull’intelligenza artificiale che aiuta i medici a prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche a seguito di un esame delle immagini di laboratorio del paziente. Attraverso l’EHDS, l’azienda è in grado di accedere in modo efficiente e sicuro a un gran numero di immagini mediche per addestrare l’algoritmo AI». E ancora: «Un uomo ha un’immagine medica dei suoi polmoni, scattata nell’ospedale pubblico dove è stato ricoverato in pronto soccorso. Poco dopo, visita il suo ...