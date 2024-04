Corte Ue | Alcune norme Fifa sui trasferimenti violano le norme su concorrenza e libera circolazione

È polemica in Sicilia sui fondi per lo spettacolo: protestano in 103, che succede - Sono firmatari del documento-esposto che denuncia "gravi disuguaglianze e disparità di trattamento" in merito ai fondi per lo spettacolo in Sicilia. Ecco perché ...

Continua a leggere>>

Autovelox illegali, partono gli esposti in Procura: nel mirino produttori e sindaci - TREVISO - Autovelox illegali, partono gli esposti in Procura dell'Associazione migliore tutela. E nel mirino finiscono sindaci, prefetti, forze dell'ordine e magistrati. Il caso ...

Continua a leggere>>

E alla fine la corte Costituzionale autorizza l’affettività in carcere – parte 2 - E’ normativamente previsto, afferma la corte, che il matrimonio possa essere celebrato in carcere, ma, di fatto, viene impedita l’affettività coniugale, tanto da determinare i cosiddetti “matrimoni bi ...

Continua a leggere>>