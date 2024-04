Consiglio di Stato | Proroga concessioni spiagge illegittima - subito le gare

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 30 aprile 2024) Stop alla deroga prevista per l'anno in corso. Serve "procedura realmente concorrenziale" Lesono una risorsa "sicuramente scarsa" e la scadenza dellebalneari al 31 dicembre 2023 deve essere rispettata, e dunque vanno disapplicate le proroghe alla fine del 2024. Per questo "dando applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Ue" si deve