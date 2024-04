Concorso Dirigenti | corso di preparazione + 27 seminari di aggiornamento normativo - simulatore e normario

Il Concorso ATA 24 mesi si presenta come un'opportunità per integrare il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole italiane, offrendo contratti a tempo indeterminato o determinato per l'anno scolastico 2024 /2025. È rivolto a chi aspira ad un ruolo nella graduatoria permanente di ... Continua a leggere>>

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato l’apertura delle candidature per il Concorso Ata 24 mesi 2024 , che serve per l’aggiornamento delle graduatorie di prima fascia. Gli interessati potranno presentare le loro domande esclusivamente online, tramite il portale Istanze Online, a partire dalle ... Continua a leggere>>

Finale di Cinefrutta 2024: il 3 maggio a Giffoni - Durante l'evento saranno assegnati i premi alle scuole vincitrici del concorso dedicato ai cortometraggi tematici ...

Continua a leggere>>

Università, aperte le iscrizioni al bando di concorso per la Scuola Sant'Anna - Un campus universitario, pubblico e gratuito, dove vivere, studiare, crescere, imparare. La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa annuncia l'apertura delle iscrizioni al bando di concorso per l'ammission ...

Continua a leggere>>

Sant’Anna, ok per le iscrizioni al bando per i corsi ordinari di I livello e a ciclo unico e di II livello - Il concorso di I livello: chi può partecipare e le prove Per ... o che prevedano di conseguirlo entro il 31 dicembre 2024 e che abbiano svolto il corso di laurea in non oltre 4 anni con una media ...

Continua a leggere>>